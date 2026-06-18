6月17日（水）に放送した「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（毎週水曜 夜11時06分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信。「テレ東BIZ」は無期限有料配信。【動画】スマホに変わる新たなデバイス！？「ARグラス」とは？メガネのレンズに時計や地図、美味しいレストランの情報が浮かび上がる、そんな時代がついにやってきた。今回取り上げる企業「セリッ