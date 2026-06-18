私はマリコ（38）。旦那はヨシヒロ（38）で、息子（ユウマ）と娘（リナ）の4人家族です。旦那は、まぁいい父親だとは思います。家族ができた幸せを実感することもありました。でもふとした瞬間に、過去に旦那にされた仕打ちがフラッシュバックして、どうやっても恨みが消えないんです。仲よく遊んでいても、「この人は私や子どもを大事に思っていない」と思うと、心が急速に冷たくなっていきます。あれはユウマがようやく歩き始め