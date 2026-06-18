色彩豊かな動物アートで知られる自閉症の画家・石村嘉成さんが、きのう（17日）岡山県倉敷市の小学校を訪れ、児童たちと一緒に版画を制作しました。 【写真を見る】「みんなで作り上げた」画家・石村嘉成さんが小学校で児童といっしょに版画制作【岡山】 石村嘉成さんと一緒に作品制作 仕上げのインクを版木に塗っていきます。 倉敷市の大高小学校で、児童にアートを鑑賞してもらうとともに、石村嘉成さんと一緒