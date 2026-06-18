夏から秋にかけて、庭木や公園の樹木やその近くで、真っ白い綿毛のようなものが歩いているような小さく不思議な生き物を見かけることがあります。 【写真を見る】【ふわふわ綿毛がピョン！？】白いロウ物質をまとった不思議な生き物外来種で「関東まで勢力拡大」2010年代半ば以降、西日本を中心に確認例が増加【チュウゴクアミガサハゴロモ】 フワフワしていて、何だろうと手を伸ばすとするりと指先から消えてしまう。この生き