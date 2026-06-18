「デカ盛りハンター」（金曜夜7時25分）。6月12日（金）に放送した「サッカー絶品スタグル4.5kg爆食！元日本代表柿谷VSもえあず」をプレイバック！【動画】＜総重量4.5kg＞もえあずVS元サッカー日本代表！スタジアムの人気グルメ爆食対決デカ盛りハンターに勝てば賞金10万円！戦いの舞台は、サッカーの聖地・MUFGスタジアム（国立競技場）。Jリーグの人気スタジアムグルメ（通称・スタグル）を集めた総重量4.5kgの「夢のオールスタ