山形県寒河江市の市街地でけさから、クマの目撃が相次いでいます。市と警察は、緊急銃猟も視野に警戒を続けています。 【写真を見る】【現場動画】緊急銃猟も視野に入れて警戒けさから寒河江市の市街地でクマの目撃相次ぐ近くには高校やさくらんぼ畑同一個体の可能性も（山形） 寒河江市や警察によりますと、きょう午前４時前、寒河江市でクマ１頭が目撃されました。 クマは体長およそ１メートルで、寒河江工業高校