北海道で赤い羽根共同募金を実施する社会福祉法人「北海道共同募金会」の会計責任者が募金を横領し、被害額が１億8000万円に達する可能性があることがわかった。共同募金に不信を抱かせる裏切りの結果、北海道内では募金を原資にした福祉事業への助成額が当面半減することになった。今後の募金集めにも影響が出る懸念が強まっている。 〈画像〉「アイデアマンだった」A氏が関わったバーチャルシンガーキャラとのコラ