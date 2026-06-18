国の家計調査で、山形市は１３品目で消費金額が全国１位となりました。中華そばのほか、今回初めて学校給食が１位となりました。 【写真を見る】【家計調査】なぜ？「学校給食」が初の1位に山形市13品目で消費金額1位「中華そば」「さといも」など揺るがず 国の家計調査は全国およそ９０００世帯を対象に行われているもので、今回公表されたのは、２０２３年から２０２５年までの調査結果を平均したものです。 県内では山形