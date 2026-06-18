＜ニチレイレディス事前情報◇18日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞ 自身初のシーズン複数回優勝へ、永峰咲希が浮上の気配を見せている。今季は地元・宮崎での「アクサレディス」（3月）で優勝。その後はなかなか上位に食い込めていなかったが、その原因ははっきりしている。懸案事項は解決に向かっており、2勝目に向けて再加速しそうだ。【連続写真】ヘッドが加速する永峰咲希のシン