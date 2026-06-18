高校1年間と大学4年間を米国で過ごした谷田侑里香（たにだ・ゆりか）は、米女子下部にあたるエプソン・ツアーを主戦場とするプロゴルファーだ。今季で3年目を迎えるツアー生活で目指すは、長年夢見てきたLPGAツアー参戦。その姿を追う。【写真】大学時代を過ごしたミシガン州…こんな思い出写真も◇みなさん、こんにちは！今週は19日から行われるミシガン3連戦の2戦目「グレート・レイクス選手権」に出場するため、引き続きミシ