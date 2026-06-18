脇元華のスタッフが自身のインスタグラムを更新。「今日は華プロのラウンドに帯同してきました！」と記すと、1番ホールのプレーを動画で投稿した。【動画】トーナメントでのお披露目はいつ？ 脇元華の新ポーズドライバーでナイスショットを放つと、脇元はカメラに向かってウィンク。セカンドショットは右の浅いラフからだったが、しっかりと2オンさせて「さすがプロ…！という完璧な流れ」を作った。ロングパットも、フックライン