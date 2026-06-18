平和公園の原爆供養塔にある遺骨の名簿の誤りを受け、遺族と名乗る女性が「兄の遺骨ではないか」と申し出ました。原爆供養塔には、引き取り手が見つかっていない813人の原爆死没者の遺骨が納められています。広島市が供養塔内の骨つぼを総点検したところ、14人の名前に誤りが見つかり、名簿を修正したと12日に発表しました。このうち「若本敏明さん」とされる遺骨について、妹と名乗る三好滋子さんから「兄の遺骨ではないか」と申