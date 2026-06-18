＜全米オープン事前情報◇17日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャーの今季第3戦「全米オープン」が、現地時間18日（木）から行われる。開幕に先立ち、賞金総額と優勝賞金が主催の全米ゴルフ協会（USGA）から発表された。【写真】注目！ 松山英樹のインパクト後の顔の向き今年の賞金総額は2250万ドル（約36億1400万円）で、前年の2150万ドルから100万ドル増額し、大会史上最高額を更新し