キャスコから、環境配慮施策に関するアナウンス。「日本製・飛距離追求型２ピースボール『DNA』において、環境負荷低減を目的とした新パッケージへの切り替えを2026年6月下旬より順次実施いたします」と、同社広報。【画像】新旧パッケージの「紙使用量」の違いが一目瞭然！「従来は別々に構成されていた蓋と身を、新パッケージは一体化した構造を採用。開封しやすさを維持しながら、資材使用量の削減を実現しました。従来品と比較