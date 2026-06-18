女優の藤原紀香（54）が18日までに自身のインスタグラムを更新。以前、息子を演じたイケメン俳優との再会ショットを披露した。「ミュージカル『新テニスの王子様』で、跡部景吾、跡部瑛子としてご一緒した高橋怜也くん。ストレートプレイ初主演となる舞台『逃亡者は北へ向かう』へ」とかつてミュージカルで親子を演じたモデルで俳優の高橋怜也の舞台観劇を報告した。「テニミュとは全く異なる世界の中で、難役に真正面から向