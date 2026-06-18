◇W杯北中米大会1次リーグK組コロンビアーウズベキスタン（2026年6月17日メキシコシティ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第1戦は17日（日本時間18日）でコロンビア（FIFAランク13位）とウズベキスタン（同50位）が対戦。前半にウズベキスタン選手とサイドラインカメラマンが接触する場面があった。0―0の前半32分、決定機を迎えた。縦パスに抜け出したFWディアスの左足シュートが右のポストを直撃。そ