オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、国王夫妻主催の晩さん会に出席されました。天皇皇后両陛下は現地時間の17日夜、オランダのウィレム・アレキサンダー国王夫妻主催の晩さん会に臨まれました。ベアトリックス前女王など王族や両国の関係者が出席する中、天皇陛下はおことばを述べ、先の大戦で両国が敵対した歴史について触れられました。「先の大戦の中で、多数の民間人を含む多くの尊い命が失われ、多くの人が傷ついたこと