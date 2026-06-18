SixTONESの森本慎太郎が18日、都内でクリームシャンプー「レチスパ」のアンバサダー就任＆新CM発表会に出席した。レチスパカラーのオレンジのスーツ姿で登場。「高岸さんではないのでね、森本慎太郎です」とオレンジスーツがトレードマークのお笑いコンビ「ティモンディ」高岸宏行を引き合いにあいさつして笑いを誘った。新CMにはレチスパのボトルにしがみつく、森本扮（ふん）する「レチスパの妖精」が登場する。「SixTONES