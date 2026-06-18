シンガー・ソングライターの藤井 風が18日、自身のインスタグラムを更新。29歳の誕生日ショットを公開し、ファンの注目を集めている。【写真】どんな表情!? 藤井 風が公開した29歳の誕生日ショット（3枚目）藤井は「thank you Love thank you God thank you Prema」とつづり、3枚の写真を投稿した。1枚目には『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のロゴを背に、トロフィーを頭上に掲げたユニークなポーズを披露。藤井は13日に開催され