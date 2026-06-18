18日未明、上天草市大矢野町の漁港で漁船が岸壁に衝突する事故があり、乗っていた男性2人が全身を打撲するなどのけがをしました。事故があったのは、上天草市大矢野町維和の蔵々(ぞうぞう)漁港近くの岸壁です。18日午前0時半頃、「船が蔵々港の岸壁に接触した。 一緒に乗っていた孫の姿が見当たらない」と、この船の船長から海上保安本部に118番通報がありました。船はカニ漁のために海に出ていましたが、作業灯がつかなかったため