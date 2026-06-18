お笑いコンビ「カーネーション」の吉田結衣（37）が、17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。自身が目指す芸人像を語った。同番組では「応援したい芸人ダービー」と題し、関西のお笑いファン128人に街頭インタビューを実施。その中で、女性からの支持を集め「女子の道しるべ」「恋愛相談したい」との声も上がった吉田は、その理由について「“コンパによく行ってます”っていうのは言ってる」