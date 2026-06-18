巨人に新加入した元中日の小笠原慎之介投手（２８）＝米大リーグ・ナショナルズ傘下２Ａハリスバーグ＝が１８日、東京ドームで入団会見を行った。２年ぶりの日本球界復帰で、背番号は「９８」と発表された。２７年までの１年半契約で、年俸は１億８０００万円（金額は推定）。グレーのスーツ、ネイビーのネクタイ姿で登壇した小笠原は「とても光栄なこと。しっかりチームのピースになれるように頑張りたい」と決意を語った。「