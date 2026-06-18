会計不正や品質問題が明らかになったモーター大手「ニデック」の株主総会が京都で開かれています。 ニデックをめぐっては、固定資産の減損処理を回避するなどの会計不正が発覚。今年3月には第三者委員会が創業者の永守重信氏による過度な業績プレッシャーが原因だと指摘し、また、その後の内部調査では、取引先に無断で部品の設計変更をするなどした品質不正の疑いも明らかになっています。 一連の問題が表面