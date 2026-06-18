プロ野球・阪神をグループ傘下に持つ阪急阪神ホールディングスの株主総会が18日、大阪市内で開かれた。阪神ファンの株主から、「今年はなんで甲子園のワンコインデーがなくなった？」という質問が出た。阪神電鉄の上戸常務取締役は「お客様へのサービスや企画をいろいろ計画しております。ボリュームゾーンである成人の方へ向けてのサービスや企画をこれからも提供していきたいと思いますのでご理解の程お願いします」と説明