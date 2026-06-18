日曜日の父の日を前に、17日、熊本市の大西一史市長に花のプレゼントです。■花を渡す熊本花市場 花商組合員 竹下麻里弥さん「ひまわりの花言葉が『あなただけを見つめている』です。」熊本市の大西一史市長に花を贈ったのは、肥後花市場と熊本花市場の花商組合のメンバーです。農林水産省の調査で、熊本の2023年の花き出荷額は114億円で全国10位。しかし、花商組合によりますと、高齢化や物価高の影響で、生産者が年間10人