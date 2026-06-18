北陸新幹線の新大阪延伸ルートJR西日本は18日、大阪市で株主総会を開いた。北陸新幹線敦賀（福井県）―新大阪間の延伸ルートを巡り、株主の京都府亀岡市が提出した議案を否決した。同市は「大規模交通インフラの整備は、より早期かつ安価に実現できる方策を追求する」との条文を定款に加えることを提案していた。現行計画は福井県小浜市から京都市を経て新大阪まで結ぶルートとなっているが、地下水への影響などを懸念する声が