「完成するかよりも、家に帰れるか不安でした」――。内藤瑛亮監督が、映画『氷血』の記録的豪雪の中での撮影を振り返った。ロケバスが何度も動けなくなる過酷な状況を明かし、無事に作品を届けられた喜びを語っている。内藤瑛亮監督 =オフィシャル提供○内藤瑛亮監督が映画『氷血』撮影時の苦労を語る映画『氷血』(7月3日より全国公開)の完成披露上映会が17日に都内で行われ、北山宏光、加藤千尋、内藤瑛亮監督が登壇した。内藤監