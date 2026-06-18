元フジテレビのフリーアナウンサー内田恭子（50）が18日、都内で行われた、産後ケア専用ホテル「Villa Mom（ヴィラマム）」開業記者発表会に出席した。内田は産後の女性の変化に「朝にハッピーになれたとしても、どんと夕方に落ち込むこともあって。ただ、これはホルモンの急激な変化や睡眠不足、気を張っていることから来るので自然なこと。自分1人で落ち込むと更に不安になってしまうので、周りが一緒にサポートするのは大事だと