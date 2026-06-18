ハンバーグ&ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は6月18日より、看板メニュー“大俵ハンバーグ”を「チミチュリソース」でいただく商品を販売している。ビッグボーイ「大俵ハンバーグのトリプルグリル」200g(1,925円)チミチュリソースは、ハーブやビネガー、オイルを合わせた、肉料理をさっぱりと楽しめる南米発祥のソース。今回は、チミチュリソースをビッグボーイ流にアレンジし、大葉やガー