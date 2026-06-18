RX Japanは、6月17日に東京ビッグサイトにて開催した「日本キャラクター大賞2026グランプリ」において、グランプリを発表した。「日本キャラクター大賞2026」のグランプリは「ちいかわ」が受賞した。「ちいかわ」は、3年連続「日本キャラクター大賞 グランプリ」を受賞し、殿堂入りすることが発表された。「日本キャラクター大賞」は、6月19日まで東京ビッグサイトで開催中の「ライセンシングジャパン」会場内に特設コーナーが設け