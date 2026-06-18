電通は6月15日、クリエイターとプロデューサーを中心とした150人超の体制で、新しい未来を描くリーダーや組織、企業を支援するオーダーメード型クリエイティブサービス「FUTURE CREATIVE LEAD」の本格提供を開始すると発表した。「FUTURE CREATIVE LEAD」が重視する「混沌」「探索」「発見」「運動」の4つのステップ○サービスの概要近年はAIの急速な普及などを背景に、企業や社会を取り巻く環境が大きく変化している。同社による