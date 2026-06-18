「逆に面白いなと思った」――。約7年ぶりの映画出演で、ホラー映画初主演を務めた北山宏光。怖いのは「好きじゃない」「苦手」としながらも、新たな挑戦への思いを語った。北山宏光 =オフィシャル提供○映画出演は約7年ぶりの北山宏光がホラー映画初主演映画『氷血』(7月3日より全国公開)の完成披露上映会が17日に都内で行われ、北山宏光、加藤千尋、内藤瑛亮監督が登壇した。家族を思いやる優しい夫という顔の一方で、狂気や冷酷