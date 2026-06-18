６月１８日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、作家・竹田恒泰氏と寺島尚正アナウンサーが、訪日外国人客数に関するニュースについて意見を交わした。 竹田氏「たとえ人数が減ろうとも消費額が増えればそちらのほうがいい」 日本政府観光局が１７日に発表した５月の訪日外国人客数は、前年同月比３・６％減の３５５万９９００人となり、２か月連続で減少した。中国からの訪日客の大幅な減少が全体を押し