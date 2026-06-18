CHOCOLATE Inc.は、 7月4日よりカンテレ・フジテレビ系列「土曜はナニする!?」(毎週土曜8時30分より放送中)内にて放送開始される同社企画・制作のオリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』(監督：市川晴華)の、登場キャラクターおよび声優情報を6月18日に解禁した。また、ティザー映像第二弾も公開した。オリジナルアニメーション『パンの赤ちゃん』は、無知で、臆病で、時に勇敢なパンの赤ちゃんによる日常の大冒険を描いた作