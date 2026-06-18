【台風のたまご＝熱帯低気圧】発生か 気象庁予想天気図 「熱帯低気圧」が今夜にも発生する見込みです。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため動向に注意が必要です。 雨・風シミュレーションでは、雨と風の「反時計回り渦」が沖縄付近に北上する予想となっています。 【▶画像で掲載】雨風シミュレーション（６月２８日（日）まで） 【▶画像で掲載】全国各都市