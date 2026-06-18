北九州市は、去年初めて開催した黒崎地区の活性化プロジェクトを、ことしも開催します。 ■北九州市・武内市長「ことしも、クロサキスイッチを行います。」武内市長は6月18日の会見で、黒崎地区の地域活性化プロジェクト「クロサキスイッチ」を、ことし9月から10月にかけて開催することを発表しました。 市によりますと、初開催となった去年は、最終日のディズニーパレードにおよそ10万人が詰めかけるなど、