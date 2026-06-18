明日19日(金)以降は、本州付近に梅雨前線が停滞する日が多く、九州から東北で雨が降りやすいでしょう。気温は平年並みでも、蒸し暑い日が増えてきます。熱中症対策を心がけてください。梅雨が本格化北陸と東北も雨の季節へ明日19日(金)以降は、九州から東北で曇りや雨の日が多いでしょう。北陸や東北は、平年より遅い梅雨入りとなりそうです。20日(土)は本州付近に前線がのび、22日(月)にかけて低気圧が日本海を進むため、雨の範