Microsoft Edge Web Platformチームが、iOS上でBlinkベースのChromiumブラウザ試作版を動作させたベンチマーク結果を公開しました。AppleがiOS向けブラウザにWebKit使用を求めてきたことにより、少なくとも一部のブラウザ性能でユーザーが約30％の性能差を受けている可能性が示されています。Test Drive: Blink on iOS | LinkedInhttps://www.linkedin.com/pulse/test-drive-blink-ios-kyle-pflug-0nyxc/Apple's WebKit performanc