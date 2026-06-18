ＪＲＡは２０２５年のセントウルＳなど重賞２勝のカンチェンジュンガ（牡６歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ビッグアーサー）が右前浅屈けん炎を発症していることを６月１８日、発表した。９か月以上の休養を要する見込み。同馬は初勝利がデビュー３戦目、３歳２月と遅く、オープン入りも４歳２月だったが、５歳時の２０２５年阪急杯で重賞初勝利。同年９月のセントウルＳで重賞２勝目を挙げた。豪快な末脚で重賞でも上位争いをして