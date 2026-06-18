東京午前のドル円は１６０円後半でもみ合い。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後のドル高水準を維持している。年内の米利上げ観測が背景。トランプ米大統領とイランのペゼシュキアン大統領がイスラマバード草案に署名し、停戦合意が発効したものの、動意は目立たない。ただ、外為市場全体としては円売り・ドル売りが優勢。 ユーロ円は１８５．１３円付近、ポンド円は２１３．９９円付近、豪ドル円は