１８日前引けの日経平均株価は前営業日比１１５０円０５銭高の７万１０５２円３０銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１１億１９６万株、売買代金概算は６兆３６８７億円。値上がり銘柄数は９９２、対して値下がり銘柄数は５１８、変わらずは５２銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はリスク選好ムードが加速した。前日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を経て米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による