161.96エンベロープ1%上限（10日間） 160.98ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.59現値 160.3510日移動平均 160.19一目均衡表・転換線 159.8921日移動平均 159.06一目均衡表・基準線 158.79ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 158.75エンベロープ1%下限（10日間） 158.17100日移動平均 157.88一目均衡表・雲（上限） 157.31一目均衡表・雲（下限） 156.0