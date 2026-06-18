函館スプリントＳで２着だったエーティーマクフィ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）は次戦でキーンランドＣ・Ｇ３（８月２３日、函館競馬場・芝１２００メートル）を本線に調整していく。「展開が向かないのは分かっていましたが、よく差してきたと思います」と武英調教師は内容を評価した。また、前走のモルガナイトＳでオープン初勝利を挙げたサウンドモリアーナ（牝４歳、栗東・武英智厩舎、父ミッキーアイル）は、