女優で歌手の立花理佐（５４）が、９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さん（享年８６）との思い出ショットを投稿した。１７日に自身のインスタグラムを更新し「お別れしてきました」と題して投稿。立花は１６日に東京・桐ケ谷斎場で営まれた通夜に参列した。「いまだに言葉がでてこないです。玉緒のお母さん。私には芸能界の大先輩よりもほんとの母でした」とショックを隠し切れない。「玉緒のお母さん。約束通り精一