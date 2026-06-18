◆米大リーグレッドソックス０―３ブルージェイズ（１７日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は１７日（日本時間１８日）、敵地・レッドソックス戦に「３番・三塁」でフル出場したが、４打数無安打２三振で、２試合連続無安打、打率は２割３分となった。第１打席は８球粘って左飛、第２打席は外角のチェンジアップで遊ゴロ、第３打席はスライダー、第４打席はシン