6月17日夜、高知市で住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察はこの家に住む70代の男性とみて、身元の確認を急いでいます。住宅から立ちのぼる炎。近くの住民が撮影した映像です。警察などによりますと、17日午後10時30分頃、高知市潮見台の山口崇さん（78歳）の木造2階建て住宅から出火し、近くの住民から「住宅の1階から煙が見える」と通報がありました。火は山口さんの住宅約56平方メー