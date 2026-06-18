阪急阪神ホールディングス（ＨＤ）の定時株主総会が１８日、大阪市内で１４７９人（受付通過人数）の株主が出席して行われた。男性株主は畠、湯浅ら中継ぎ投手にケガ人が目立つ現状を踏まえて「７月３１日が補強期限。中継ぎ投手の補強をお願いします」と懇願。これに対して、上戸取締役は「この時期になると外国人選手になってくると思いますけど、担当者が常に調査している。補強するかしないかここでは控えたい」と話すにと