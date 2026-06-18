モデルで女優・すみれが１８日、都内で２２日に東京・有明でオープンする専用施設型産後ケアホテル「ＶｉｌｌａＭｏｍ（ヴィラマム）」の開業記者発表会に出席した。第１子出産後を「産後鬱（うつ）に近い状況だったけど、コロナ禍で病院に行って診断を受けられなかった。助けを求めて良いのかなとか母として失格になるのかなとか不安だった」と回想。中でも体型の変化に悩まされ「モデルをしているのに、仕事に影響しちゃう