大分県九重町で昨夜7時すぎ、住宅の裏山が崩れ、この家に住む55歳の女性が足の骨を折る大けがをしました。裏山は幅およそ30メートル、高さ30メートルにわたって崩落し、女性は下半身が埋まった状態で発見され、駆けつけた警察官と住民に救助されました。現場付近ではきのう、ほとんど雨は降っておらず、県などが今後、原因を調査する方針です。