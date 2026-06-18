今まで見せたことのなかったセクシーな姿と表情も…『マッシュル-MASHLE-』（マッシュ・バーンデッド役）や『葬送のフリーレン』（シュタルク役）などを担当する声優・小林千晃が、デビュー10周年を記念した写真集『小林千晃デビュー10周年記念写真集（仮）』（東京ニュース通信社刊）を9月10日に発売する。【写真】ミステリアス…仮面から顔を覗かせるヴェネツィアの小林千晃2016年の声優デビュー以来、テレビアニメ『地獄楽